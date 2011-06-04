Новое оборудование для лечения пациентов с коронавирусом поступило в больницы Новосибирской области

Фото правительства Новосибирской области

Федеральный бюджет выделил Новосибирской области 1,7 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом; большая часть денег направлена на закупку нового оборудования для лечения коронавирусных пациентов.

Новосибирские больницы начали получать новое оборудование для борьбы с коронавирусом. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, следящая аппаратура, средства индивидуальной защиты для медиков – это и другое оборудование было закуплено на федеральное финансирование, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Оборудование распределили по больницам Новосибирска и районов области. Так, поступившие кислородные концентраторы позволят обеспечить всех пациентов, которые лежат в лечебных отделениях и нуждаются в подаче увлажнённого кислорода. Также продолжается поставка аппаратов ИВЛ, следящих мониторов и другого необходимого оборудования. Всё это также распределяется по медицинским учреждениям региона в необходимом количестве», – отметила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Всего Новосибирская область получила на борьбу с коронавирусом 1 млрд 700 миллионов рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из резервного фонда правительства Новосибирской области. Под контролем регионального министерства здравоохранения на эти деньги приобретут медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и проведут кислород в больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали.

Среди нового оборудования для больниц области – мониторы, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, увлажнители, шприцевые насосы. Часть техники уже поступила, другая партия ожидается в самое ближайшее время.

В частности, для больниц уже закупили 366 мониторов (122 уже поставлено, на следующей неделе поступят ещё 74), 425 кислородных концентраторов (300 уже поставлено), 412 аппаратов ИВЛ (31 поставлено, на следующей неделе поступят ещё 42), 858 увлажнителей, 960 шприцевых насосов (150 уже поставлено, на следующей неделе поступят 30).

Кроме того, закупаются лицевые маски для неинвазивной вентиляции лёгких, аспираторы, аппараты для определения газов крови и другое.

Напомним, по данным на 3 июля, коронавирус в Новосибирской области выявлен у 6 282 человек, к аппаратам ИВЛ подключён 21 пациент.