Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Новосибирская студентка Жанна Семёнова – о самочувствии после пересадки костного мозга

сегодня 17:44

Фото предоставлено благотворительным фондом «Защити жизнь»

В середине мая новосибирская студентка Жанна Семёнова перенесла сложнейшую операцию по трансплантации костного мозга; сейчас девушка чувствует себя намного лучше, но питерские врачи пока не отпускают её домой.

Для 21-летней Жанны Семёновой из Новосибирской области операция по пересадке костного мозга была единственным шансом на спасение: у студентки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Впервые болезнь дала о себе знать в 2016 году, когда Жанна училась на втором курсе Болотнинского педагогического колледжа. Девушка лечилась два года, после чего наступила ремиссия. Однако в 2019-м случился рецидив. Жанна прошла курсы химиотерапии в Новосибирской областной клинической больнице, после которых сибирячке предстояла трансплантация. Ей повезло – нашёлся донор.

Несмотря на то, что сама по себе операция бесплатная, расходы семье Жанны предстояли серьёзные.

Забор донорских клеток, проезд до больницы и его пребывание в стационаре, страхование здоровья и жизни донора, гонорары врачей, которые делают забор клеток – всё это необходимо оплачивать пациенту.

С самого начала молодой сибирячке помогает благотворительный фонд «Защити жизнь». Когда пришло время готовиться к операции, там объявили сбор средств для девушки. Деньги удалось собрать буквально за месяц: неравнодушные новосибирцы перечислили на лечение юной землячки 200 тысяч рублей.

В начале мая Жанна уже была в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачёвой и настраивалась на пересадку костного мозга. А уже 19 числа мама девушки поделилась первыми новостями: операция прошла благополучно.

«Пока Жанна слабая, держится температура, лейкоциты низкие. Но это нередкое явление: у всех по-разному организмы реагируют на процесс трансплантации. Одним словом, идёт восстановительный процесс», – рассказали Сиб.фм в фонде.

Сегодня с момента трансплантации прошло уже полтора месяца. 45 дней страхов, боли и волнений, и это не считая полного тревог времени до операции.

«Но всё это – ничто, когда появляется шанс забыть о болезни навсегда. Ради этого можно всё перетерпеть», – призналась Жанна Семёнова.

Период восстановления у неё ещё продолжается, но самое сложное время – сразу после пересадки, когда весь организм буквально перезапускается, – уже позади.

Как рассказали Сиб.фм в фонде «Защити жизнь», девушку выписали из клиники, но отпустить домой пока не могут: врачи должны ещё какое-то время быть рядом на случай непредвиденных реакций организма.

В свободное время Жанна вместе с мамой гуляет по Петербургу, стараясь, конечно, избегать мест с большим скоплением людей. Сейчас ей нельзя лишний раз рисковать здоровьем.

«Жанне очень хочется, чтобы всё, через что ей пришлось пройти, поскорее забылось, как страшный сон. Она настроена только на лучшее – и мы вместе с ней. Спасибо от нас, от Жанны и её семьи вам – всем, кто помог девушке в её нелегкой борьбе за жизнь», – отметили в фонде.

Напомним, накануне детей с онкозаболеваниями навестил настоящий Человек Паук — к малышам он спустился с крыши.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Защити жизнь
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120836
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
103784
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
77258
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55284
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41822
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
37325
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36350
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня