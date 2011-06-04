Новосибирская студентка Жанна Семёнова – о самочувствии после пересадки костного мозга
Фото предоставлено благотворительным фондом «Защити жизнь»
В середине мая новосибирская студентка Жанна Семёнова перенесла сложнейшую операцию по трансплантации костного мозга; сейчас девушка чувствует себя намного лучше, но питерские врачи пока не отпускают её домой.
Для 21-летней Жанны Семёновой из Новосибирской области операция по пересадке костного мозга была единственным шансом на спасение: у студентки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Впервые болезнь дала о себе знать в 2016 году, когда Жанна училась на втором курсе Болотнинского педагогического колледжа. Девушка лечилась два года, после чего наступила ремиссия. Однако в 2019-м случился рецидив. Жанна прошла курсы химиотерапии в Новосибирской областной клинической больнице, после которых сибирячке предстояла трансплантация. Ей повезло – нашёлся донор.
Несмотря на то, что сама по себе операция бесплатная, расходы семье Жанны предстояли серьёзные.
Забор донорских клеток, проезд до больницы и его пребывание в стационаре, страхование здоровья и жизни донора, гонорары врачей, которые делают забор клеток – всё это необходимо оплачивать пациенту.
С самого начала молодой сибирячке помогает благотворительный фонд «Защити жизнь». Когда пришло время готовиться к операции, там объявили сбор средств для девушки. Деньги удалось собрать буквально за месяц: неравнодушные новосибирцы перечислили на лечение юной землячки 200 тысяч рублей.
В начале мая Жанна уже была в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачёвой и настраивалась на пересадку костного мозга. А уже 19 числа мама девушки поделилась первыми новостями: операция прошла благополучно.
«Пока Жанна слабая, держится температура, лейкоциты низкие. Но это нередкое явление: у всех по-разному организмы реагируют на процесс трансплантации. Одним словом, идёт восстановительный процесс», – рассказали Сиб.фм в фонде.
«Но всё это – ничто, когда появляется шанс забыть о болезни навсегда. Ради этого можно всё перетерпеть», – призналась Жанна Семёнова.
Период восстановления у неё ещё продолжается, но самое сложное время – сразу после пересадки, когда весь организм буквально перезапускается, – уже позади.
В свободное время Жанна вместе с мамой гуляет по Петербургу, стараясь, конечно, избегать мест с большим скоплением людей. Сейчас ей нельзя лишний раз рисковать здоровьем.
«Жанне очень хочется, чтобы всё, через что ей пришлось пройти, поскорее забылось, как страшный сон. Она настроена только на лучшее – и мы вместе с ней. Спасибо от нас, от Жанны и её семьи вам – всем, кто помог девушке в её нелегкой борьбе за жизнь», – отметили в фонде.
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