Новосибирский молодёжный театр покажет спектакль-тренинг

Фото «МК в Новосибирске»

Молодёжный театр в Новосибирске покажет спектакль-тренинг об «успешном успехе»; проект поддержал Фонд Михаила Прохорова.

Молодёжный драматический театр «Первый театр» покажет спектакль в формате тренинга. Об этом сообщает сетевое издание «МК в Новосибирске».

Спектакль «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)7 режиссёра Александра Андрияшкина выиграл в открытом благотворительном конкурсе «Новый театр» и получил один миллион рублей на постановку от Фонда Михаила Прохорова.

PR-менеджер театра Валентин Копалов в интервью изданию рассказал, что благодаря полученному гранту у театра появилась возможность спокойно работать над проектом без опасений о последствиях периода пандемии.

По словам режиссёра Александра Андрияшкина, идея спектакля – ирония над тренингами и спекуляциями об успешности, а также признание в необходимости волшебной кнопки «счастье».

Спектакль создаётся без литературной основы, коллективно, методом сочинительного театра. Тема лузерства противопоставлена всеобщей нацеленности на «успешный успех». Это спектакль-тренинг, создание социальной среды и общение со зрителем, добавил Андрияшкин.

Основная работа над спектаклем должна начаться в августе, детали проекта держатся в секрете до начал рекламной компании и самой премьеры.

Напомним, 9 июня театр «Красный факел» запланировал показ документального спектакля.