О, спорт, ты – жизнь: в Иркутске открываю фитнес-клубы и тренажёрные залы

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Несмотря на огромное количество заболевших коронавирусом, Иркутск снимает ряд ограничений; начнут работать спортивные учреждения.

С сегодняшнего дня, 3 июля, в Иркутске могут возобновить тренировочный процесс команды и сборные, а также начнут работать спортивные школы, конно-спортивные клубы, фитнес-центры и тренажёрные залы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также с 3 июля возможно открытие турбаз и летних веранд. При этом они должны будут соблюдать определённые рекомендации: мерить температуру работников, поставить антисептики для общего пользования, уменьшить количество тренирующихся, соблюдать социальную дистанцию и обеззараживать воздух.

Напомним, Республика Алтай официально разрешила работать турбазам.