Омские студенты просят у Путина помощи в возвращении домой из Китая

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Омские студенты, изучающие язык в Китае, не могут выехать в Россию; их не оказалось в списках МИДа.

Студенты из Омска застряли в Китае. Об этом изданию «БК55» сообщила мама одной из застрявших в Поднебесной студенток.

«Пономаренко Юлия Сергеевна из Омска. Моя дочь год училась в Китае на Хайнане языку от Омского института СибАДИ. Не можем выехать. Умоляю, помогите. Зарегистрированы на сайте госуслуг, имеем билет на s7. 138 тысяч нет на рейс китайской авиалинии. Моя дочь не одна, много ребят. МИД России ответил, что вопросы эти не решает, а минкомсвязи РФ отправляет в МИД. Виза закончилась. Что делать? Дети пишут президенту», – поделилась своей бедой омичка (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Студенты в настоящий момент составляют списки и готовятся обратиться к президенту России.

В омском представительстве МИДа изданию сообщили, что почему-то трёх омских студентов нет в соответствующей базе граждан, находящихся за рубежом. Сейчас их оперативно туда вносят, после чего будет организована эвакуация.

Напомним, в середине июня стало известно, когда туристов пустят в Турцию.