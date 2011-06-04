«Он улетел, но обещал вернуться»: у «Карлсона» не будет продолжения в России

Скриншот мультфильма "Малыш и Карлсон" студии "Союзмультфильм"

Россия не снимет продолжение культового мультфильма «Карлсон»; наследники Астрид Линдгрен не дали разрешения.

Председатель правления студии мультипликации "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва рассказала, что новых мультфильмов про Карлсона в России не будет. Студия не может договориться об авторских правах с наследниками Астрид Линдгрен.

По словам Слащёвой, только в России создателям мультфильмов удалось сделать из Карлсона приятного персонажа.

«У наследников Астрид Линдгрен своё представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. Российского продолжения «Карлсона» не будет», – цитирует слова Слащёвой ТАСС.

В настоящее время студия «Союзмультфильм» смогла вернуть большую часть утерянных прав на мультфильмы и персонажи из «Золотой коллекции». Сложности есть с возвращением Чебурашки из Японии.

Напомним, в середине июня стало известно, что «Союзмультфильм» переснимет «Ну, погоди!».