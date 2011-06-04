Опухоль с волосами удалили пациентке новокузнецкие хирурги

Фото pixabay.com и wikipedia.org

Медики новокузнецкого филиала кемеровского областного онкодиспансера удалили у женщины опухоль с волосами; а ещё тератома бывает с зубами.

В Кемеровской области врачи новокузнецкого филиала кемеровского областного онкодиспансера удалили жительнице Кузбасса редкую опухоль –тератому.

Тератома формируется в период беременности и состоит из клеток эмбриона. Основной фактор возникновения – патологическое развитие тканей будущего плода. Именно поэтому опухоль может содержать признаки некоторых органов: кожу, зубы, волосы, фрагменты костей, щитовидной железы, печени и лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Напомним, в апреле новосибирские хирурги удалили женщине 20-килограммовую опухоль.