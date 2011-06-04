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Отменили на время: в Алтайском крае не будут взимать курортный сбор

сегодня 19:01

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Власти Алтайского края решили отказаться от курортного сбора; плату отменяют до конца 2020 года.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал закон, согласно которому до 31 декабря 2020 года приостанавливается уплата туристами курортного сбора, а в 2021-2022 годах его размер снизится с 50 до 30 рублей в сутки. Также от уплаты сбора освобождены жители Алтайского края. Документ вступает в силу с 3 июля.

«Принятые меры призваны оказать поддержку жителям края и других регионов в условиях поэтапного выхода из самоизоляции. Они также направлены на поддержание санаторно-курортного комплекса Алтайского края как наиболее пострадавшего от коронавируса сектора экономики», – говорится в сообщении пресс-службы Виктора Томенко.

Курортный сбор был введён в регионе в экспериментальном режиме на территории города-курорта Белокурихи с 1 мая 2018 года. В первый год эксперимента размер сбора составил 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, с 2019 года сумма увеличилась 50 рублей. Полученные средства направлялись на улучшение курортной инфраструктуры.

С 28 марта по 8 июня в Алтайском крае были закрыты все курортные организации.

Напомним, с 3 июля открывается авиасообщение с Белокурихой.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

Алтайский край
Белокуриха
курорт

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