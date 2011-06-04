Пенсионерка таинственно исчезла в районе заброшенных деревень

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Жительница Кыштовского района Новосибирской области ушла из дома за грибами днём 27 июня и не вернулась; пострадавшую ищут среди заброшенных деревень, болот и непроходимых лесов.

70-летняя женщина заблудилась в Кыштовском районе. Пенсионерка пошла за грибами вместе с собакой светлого окраса. Об этом сообщает пресс-служба ОП «Кыштовское Источник».

Пенсионерка Раиса Цеценко – уроженка деревни Коровинка. Предполагается, что женщина пошла в сторону заброшенных деревень Воронинки и Киевки.

Сейчас её ищут спасательные отряды МЧС Новосибирской области, сотрудники ОП «Кыштовское», авиаотряд Росгвардии по НСО, представители Кыштовского лесхоза, волонтёры, местные жители и родственники пропавшей. Поиски ведутся с использованием спецтехники: автомобили и квадроциклы, а также вертолёт МИ-8.

Деревня Коровинка находится среди болот и заросших березняком полей. Соседние деревни окружены непроходимыми лесами. По словам местных жителей, там может заблудиться даже бывалый охотник.

В ближайшее время к поискам пенсионерки может подключиться отряд «Лиза Алерт».

Установлено, что Раиса Цеценко за несколько дней до исчезновения терялась в лесу вместе с подругой. Тогда они смогли выйти к дому самостоятельно.

Напомним, 21 июня в Омске объявили поиск пропавшего ребёнка.