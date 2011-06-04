Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Пенсионерка таинственно исчезла в районе заброшенных деревень

сегодня 15:46

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Кыштовского района Новосибирской области ушла из дома за грибами днём 27 июня и не вернулась; пострадавшую ищут среди заброшенных деревень, болот и непроходимых лесов.

70-летняя женщина заблудилась в Кыштовском районе. Пенсионерка пошла за грибами вместе с собакой светлого окраса. Об этом сообщает пресс-служба ОП «Кыштовское Источник».

Пенсионерка Раиса Цеценко – уроженка деревни Коровинка. Предполагается, что женщина пошла в сторону заброшенных деревень Воронинки и Киевки.

Сейчас её ищут спасательные отряды МЧС Новосибирской области, сотрудники ОП «Кыштовское», авиаотряд Росгвардии по НСО, представители Кыштовского лесхоза, волонтёры, местные жители и родственники пропавшей. Поиски ведутся с использованием спецтехники: автомобили и квадроциклы, а также вертолёт МИ-8.

Деревня Коровинка находится среди болот и заросших березняком полей. Соседние деревни окружены непроходимыми лесами. По словам местных жителей, там может заблудиться даже бывалый охотник.

В ближайшее время к поискам пенсионерки может подключиться отряд «Лиза Алерт».

Установлено, что Раиса Цеценко за несколько дней до исчезновения терялась в лесу вместе с подругой. Тогда они смогли выйти к дому самостоятельно.

Напомним, 21 июня в Омске объявили поиск пропавшего ребёнка.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

поиски пропавших
МЧС

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120595
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
101525
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
77053
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55265
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41651
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
37173
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36334
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня