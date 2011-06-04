Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Первый ЕГЭ сдают сегодня новосибирские школьники

сегодня 07:04

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области начался период сдачи ЕГЭ; сегодня школьники пишут географии, литературе и информатике.

3 июля в России начинается период сдачи ЕГЭ. Школьники Новосибирской области сегодня подтвердят свои знания по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

В этом году одиннадцатиклассники по новым правилам сдают ЕГЭ. Вчастности, экзамен будет проходить с соблюдением санитарных норм: то есть участники должны соблюдать социальную дистанцию, а организаторы обязаны носить медицинские маски. Кроме того, в этом году отменён экзамен по базовой математике, а апелляция о несогласии с выставленными баллами будет проводиться в дистанционном формате.

Для участников экзамена, которые из-за заражения коронавирусом не смогут присутствовать на экзамене в основной период, предусмотрен дополнительный период: со 2 по 8 августа.

Напомним, в итоговый экзамен могут включить вопросы о коронавирусе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

ЕГЭ
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

119119
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
82403
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
75055
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
48367
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
40832
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
36763
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36262
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня