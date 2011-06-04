Первый ЕГЭ сдают сегодня новосибирские школьники

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области начался период сдачи ЕГЭ; сегодня школьники пишут географии, литературе и информатике.

3 июля в России начинается период сдачи ЕГЭ. Школьники Новосибирской области сегодня подтвердят свои знания по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

В этом году одиннадцатиклассники по новым правилам сдают ЕГЭ. Вчастности, экзамен будет проходить с соблюдением санитарных норм: то есть участники должны соблюдать социальную дистанцию, а организаторы обязаны носить медицинские маски. Кроме того, в этом году отменён экзамен по базовой математике, а апелляция о несогласии с выставленными баллами будет проводиться в дистанционном формате.

Для участников экзамена, которые из-за заражения коронавирусом не смогут присутствовать на экзамене в основной период, предусмотрен дополнительный период: со 2 по 8 августа.

Напомним, в итоговый экзамен могут включить вопросы о коронавирусе.