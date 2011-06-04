Побиты огороды, машины и окна: град с куриное яйцо выпал в Кузбассе
Фото из социальных сетей
На Кемеровскую область вечером 2 июля обрушился огромный град; размеры градин не уступали куриным яйцам.
Огромный град выпал в Мариинском и Тисульском районах Кемеровской области вечером 2 июля. Информация об этом появилась в сети.
«От огорода ничего не осталось»;
«Машины все во вмятинах, стёкла побиты»;
«На соседней улице говорят крышу пробило», – сообщают подписчики разнообразных сообществ в интернете (орфография и пунктуация авторов здесь и ниже сохранены, – прим. Сиб.фм).
Многих пользователей удивило необычное сходство градин с вирусом COVID-19.
«Коронавирусный град»;
«это остатки ковида сбрасывают, обнулились же», – написали подписчики.
Напомним, Новосибирск 2 июля затопило после мощного ливня.
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