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Побиты огороды, машины и окна: град с куриное яйцо выпал в Кузбассе

сегодня 08:53

Фото из социальных сетей

На Кемеровскую область вечером 2 июля обрушился огромный град; размеры градин не уступали куриным яйцам.

Огромный град выпал в Мариинском и Тисульском районах Кемеровской области вечером 2 июля. Информация об этом появилась в сети.

«От огорода ничего не осталось»;

«Машины все во вмятинах, стёкла побиты»;

«На соседней улице говорят крышу пробило», – сообщают подписчики разнообразных сообществ в интернете (орфография и пунктуация авторов здесь и ниже сохранены, – прим. Сиб.фм).

Многих пользователей удивило необычное сходство градин с вирусом COVID-19.

«Коронавирусный град»;

«это остатки ковида сбрасывают, обнулились же», – написали подписчики.

Напомним, Новосибирск 2 июля затопило после мощного ливня.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Кемеровская область
град

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