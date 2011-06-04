Почти бронза: «Сибирь» опередила омский «Авангард» в чемпионате России по хоккею
Фото «ХК Сибирь (Новосибирская область)»
ХК «Сибирь» занял четвёртое место в итоговой таблице чемпионата России; объявлены победители и призёры турнира.
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» занял четвёртую строчку в итоговой таблице чемпионата России. Омский хоккейный клуб «Авангард» занял шестое место. Об этом сообщает пресс-служба российской Федерации хоккея.
ХК ЦСКА занял первое место. «Ак Барс» и СКА имеют одинаковые показатели по всем параметрам, поэтому они разделили второе место. Бронза досталась московскому клубу «Динамо».
Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса ФХР и Континентальная хоккейная лига приняли решение подсчитать результаты команд по итогам сыгранных матчей. Дело в том, что регулярный чемпионат полностью завершился, а вот Кубок Гагарина доиграть до конца не удалось. При этом в финальной турнирной таблице должны были учитываться результаты обоих соревнований.
Итоговая таблица чемпионата России:
1. ЦСКА – 94;
2. «Ак Барс» / СКА – 93;
3. «Динамо М» – 82;
4. «Сибирь» – 74;
5. «Салават Юлаев» – 68;
6. «Авангард» – 83;
7. «Автомобилист» – 78;
8. «Спартак» – 77;
9. «Локомотив» – 73;
10. «Металлург» – 65.
Напомним, 2 июня ХК «Сибирь» подписал контракт с олимпийским чемпионом из Канады.
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