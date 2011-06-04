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Почти бронза: «Сибирь» опередила омский «Авангард» в чемпионате России по хоккею

сегодня 18:57

Фото «ХК Сибирь (Новосибирская область)»

ХК «Сибирь» занял четвёртое место в итоговой таблице чемпионата России; объявлены победители и призёры турнира.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» занял четвёртую строчку в итоговой таблице чемпионата России. Омский хоккейный клуб «Авангард» занял шестое место. Об этом сообщает пресс-служба российской Федерации хоккея.

ХК ЦСКА занял первое место. «Ак Барс» и СКА имеют одинаковые показатели по всем параметрам, поэтому они разделили второе место. Бронза досталась московскому клубу «Динамо».

Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса ФХР и Континентальная хоккейная лига приняли решение подсчитать результаты команд по итогам сыгранных матчей. Дело в том, что регулярный чемпионат полностью завершился, а вот Кубок Гагарина доиграть до конца не удалось. При этом в финальной турнирной таблице должны были учитываться результаты обоих соревнований.

Итоговая таблица чемпионата России:

1. ЦСКА – 94;

2. «Ак Барс» / СКА – 93;

3. «Динамо М» – 82;

4. «Сибирь» – 74;

5. «Салават Юлаев» – 68;

6. «Авангард» – 83;

7. «Автомобилист» – 78;

8. «Спартак» – 77;

9. «Локомотив» – 73;

10. «Металлург» – 65.

Напомним, 2 июня ХК «Сибирь» подписал контракт с олимпийским чемпионом из Канады.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

хоккей
хк сибирь

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