Почти месяц самоизоляции: в Омске продлили карантинные меры

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Власти Омской области продлили действие режима повышенной готовности; новые решения о послаблении мер будут приняты только на следующем заседании правительства.

Оперативный штаб правительства Омской области принял решение о продлении карантина до 21 июля. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Новые решения о послабления не будут приняты до следующего заседания оперативного штаба правительства.

Стоит отметить, что в Омской области карантин действует с 17 марта. Граждане должны носить маски и выполнять двухнедельную изоляцию по возвращении из других регионов.

Примечательно, что после заседания 26 июня местным жителям разрешили собираться за столом на летних верандах более двух человек. Также фитнес-клубам разрешили работать с 6 июля, но открытие кинотеатров отложили.

Напомним, 12 июня в Омске выявили 86 новых случаев коронавируса после снятия карантина.