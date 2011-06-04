Почти месяц самоизоляции: в Омске продлили карантинные меры
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Власти Омской области продлили действие режима повышенной готовности; новые решения о послаблении мер будут приняты только на следующем заседании правительства.
Оперативный штаб правительства Омской области принял решение о продлении карантина до 21 июля. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба областного правительства.
Новые решения о послабления не будут приняты до следующего заседания оперативного штаба правительства.
Стоит отметить, что в Омской области карантин действует с 17 марта. Граждане должны носить маски и выполнять двухнедельную изоляцию по возвращении из других регионов.
Примечательно, что после заседания 26 июня местным жителям разрешили собираться за столом на летних верандах более двух человек. Также фитнес-клубам разрешили работать с 6 июля, но открытие кинотеатров отложили.
Напомним, 12 июня в Омске выявили 86 новых случаев коронавируса после снятия карантина.
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