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Погода в Новосибирске на 3 июля: в ожидании нового потопа

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске на протяжении всего дня будет дождь и гроза; вероятно, городу грозит новый потоп.

В пятницу, 3 июля, в Новосибирске будет дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся ранним утром и продолжатся до поздней ночи. Также на протяжении всего дня ожидается гроза. Температура воздуха составит +25 градусов. Скорость ветра ближе к вечеру может повыситься до 9 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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