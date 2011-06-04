Погода в Новосибирске на 3 июля: в ожидании нового потопа

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске на протяжении всего дня будет дождь и гроза; вероятно, городу грозит новый потоп.

В пятницу, 3 июля, в Новосибирске будет дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся ранним утром и продолжатся до поздней ночи. Также на протяжении всего дня ожидается гроза. Температура воздуха составит +25 градусов. Скорость ветра ближе к вечеру может повыситься до 9 метров в секунду.