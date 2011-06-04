Последний кит покинул город: в Новосибирске больше не будет плавучих фонтанов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

Новосибирцы и гости города больше не увидят плавучие фонтаны на Михайловской набережной; принято решение списать их.

В Новосибирске больше не будут работать плавучие фонтаны на Михайловской набережной. Власти города приняли решение списать их.

Изначально на набережной Оби в районе парка «Городское начало» было установлено три плавучих фонтана. В прошлом году, проявив все чудеса эквилибристики, МУП «Горфонтан» смогло запустить только одну чашу. В этом году установка вообще не планируется. Об этом в эксклюзивном интервью Сиб.фм заявил директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

По словам Валерия Науменко, две крайние чаши фонтанов пришли в техническую негодность ещё в прошлом году. Центральную устанавливали, как говорится, всем миром.

«Во-первых, нам пришлось её ремонтировать. Во-вторых, в Новосибирске оказался единственный плавучий кран, который мог поднять эту конструкцию. В день, когда была запланирована установка, пришлось отзывать из отпуска крановщика, но выяснилось, что с крана срезали кабели. Мы буквально слепили их из каких-то кусков. Это стоило огромных усилий и нервов», – рассказал Валерий Науменко.

Было принято решение больше плавучий фонтан в Новосибирске не устанавливать. Денег на содержание плавучих фонтанов требуется всё больше и больше – сказываются огромный износ и отсутствие запчастей, многие из которых больше не выпускаются.

Нет в городе и плавучих кранов, которые могли бы поднять 40-тонное кольцо. Именно столько весит центральная чаша плавучего фонтана. Сделать это с набережной вообще нереально: техника попросту разрушит основание.

Валерий Науменко сообщил Сиб.фм, что не располагает информацией, планируется ли в мэрии рассмотрение вопроса об установке на набережной каких-то других конструкций фонтанов. Сиб.фм оправил соответствующий запрос в мэрию Новосибирска.

«Но не надо отчаиваться. Зато в городе с этого года будет функционировать сухой фонтан, построенный в Центральном парке по новейшим технологиям при помощи Сбербанка. На открытие приезжал лично Греф. Фонтан шикарный. Сложный и дорогой. Эксплуатирует его МУП "Центральный парк". Думаю, он долго будет радовать новосибирцев», – рассказал Валерий Науменко.

Напомним, 27 июня в Новосибирске включили городские фонтаны.