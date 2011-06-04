«Посмотрели на гопника за 400 рублей»: туристы на Алтае пожаловались на поборы и беспредел

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

3 июля в Республике Алтай объекты размещения возобновили приём гостей; в сети появились жалобы на то, что в регионе на ряде объектов взимают плату за вход и откровенно хамят.

Многие туристы давно привыкли к тому, что за проход ко многим достопримечательностям, расположенным на территории республики Алтай, нужно заплатить, при этом сервис, который предлагают гостям региона, часто вызывает сомнения.

Незадолго до официального открытия на Алтае турсезона-2020, семья из Красноярска отправилась в автопутешествие в регион и попала в неприятную ситуацию на границе между Республикой Алтай и Алтайским краем в месте, где два региона разделяет старый Айский мост.

Сибирячка Рита Сорокина поделилась впечатлениями о поездке на своей странице в соцсети Instagram.

«Съездили прогуляться по мосту между Республикой Алтай и Алтайским краем. Вход на мост платный, 50 рублей с человека. Перешли через мост, в парк решили не идти — темнеет, нужно было еще найти место для ночлега. Но тут нас останавливает охранник и говорит, что вход на мост платный. Да, второй раз. На вопрос — а как ведётся коммерческая деятельность, где кассовый аппарат, кому надо заплатить и самое главное — за что? Чтобы вернуться к машине? — охранник ответить не смог. Времени было в обрез, отдала 200 рублей, охраннику сказала: вот, вы свободны. Охранник выразил потрясающее "дружелюбие", сказав, что раз я с ним так разговариваю (хамка!), то он нас не пропустит. Потому что он может. Для убедительности толкнул моего мужчину (который, кстати, вообще неконфликтен) на ребенка, все дружно чуть не рухнули, ребенок захромал, охранник всех побыстрее пропустил, 200 рублей забрал. «Офигенный» аттракцион. Посмотрели на гопника за 400 рублей», – выразила эмоции жительница Красноярска (орфография и пунктуация сохранены, – прим. Сиб.фм).

После открытия нового автомобильного моста через Катунь между двух регионов старая переправа перешла в частную собственность, став пешеходным туристическим объектом «Айский мост». Стоимость прохода по мосту составляет 50 рублей с человека.

Впрочем, в самой Республике Алтай были установлены случае нелегального сбора платы за посещение ряда объектов. Например, в 2018 году выяснилось, что поборы за вход на водопад Че-Чкыш в регионе оказался незаконными.

Напомним, 3 июля стало известно о том, что мужчина из Горно-Алтайска погиб на Телецком озере.