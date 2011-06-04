«Поступило анонимное сообщение» из здания суда в Красноярске эвакуировали 100 человек

Фото с сайта pixabay.com

Неизвестные сообщили о взрывном устройстве в здании в Красноярске; на месте работают спецслужбы.

В пятницу, 3 июля, из-за анонимного звонка о минировании здания Арбитражного суда по адресу Ленина, 1 в Красноярске, сотрудники оперативных служб эвакуировали 100 сотрудников и посетителей.

На месте работают кинологи, сапёры и спасатели – здание оцеплено, его безопасность проверяют. По окончании проверки будет сделано официальное заявление.

Напомним, 30 июня четыре человека пострадали после взрыва на СТО в Сибири.