Потребительская безграмотность становится самой частой причиной засоров канализации

Фото: предоставлено ООО "ДримТрейд"

Около 80 % нарушений в работе канализации случается по вине потребителя, который использует унитаз как мусорное ведро: бытовой и строительный мусор становится причиной для регулярной прочистки канализации и даже для её ремонта.

В канализационной системе водоотведения сотрудники городских служб находят строительный мусор, тряпки, предметы личной гигиены, пищевые отходы, бутылки, подгузники. В период пандемии к «классическому» мусору добавились маски и резиновые перчатки. Несоблюдение потребителем простых правил пользования канализацией приводит к регулярному засорению трубопроводов.

Засоры из бытового мусора способны спровоцировать затопление подвальных помещений жилых домов, подземных сооружений, привести к выходу канализационных вод на поверхность земли из-за негерметичности коммуникаций. Засор может быть настолько серьёзным, что с ним не удаётся справиться механическим способом. В этом случае приходится рыть траншеи, чтобы добраться до канализационной трубы и извлечь из неё образовавшуюся из мусора «пробку». После такого ремонта дополнительно городские службы вынуждены заниматься благоустройством территории и восстановлением повреждённого покрытия.

От граждан требуется немного сознательности: система водоотведения – это не мусорное ведро. Она предназначена исключительно для сточных вод.

Нередко горожане сталкиваются и с засором домашней канализации. Даже самые качественные чугунные трубы Pam Global с гладкой внутренней поверхностью могут забиться при несоблюдении правил пользования системой водоотведения. На уровне дома прочисткой канализационной системы занимается управляющая компания; в квартире засоры жильцы должны устранять самостоятельно. О бытовом засоре свидетельствуют неприятный запах и замедление стока воды. Главной причиной бытовых засоров становится жир, который скапливается на стенках труб и уменьшает их проходимость. Минимальная мера, которая поможет справиться с жировыми отложениями на трубах – промывание горячей водой в течение пяти минут раз в неделю.

Серьёзный засор, с которым горячей водой не справиться, вызывают волосы. Здесь профилактикой станут защитные решетки, которыми закрывают сливное отверстие.

Потребитель должен помнить, что в канализацию нельзя ничего выбрасывать: ни остатки пищи, ни строительный мусор, ни средства личной гигиены, ни влажные салфетки, ни ватные диски, ни наполнители для туалетов домашних питомцев. Мелкий засор – незначительная бытовая неприятность, но серьёзные неисправности системы водоотведения могут стать проблемой целого дома и даже района.