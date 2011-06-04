Прилететь и выйти: в Кузбассе снят режим самоизоляции для прибывших из других регионов
Фото с сайта pixabay.com
Глава Кузбасса отменил двухнедельный карантин для пассажиров рейсов из ряда городов; документ, подписанный Сергеем Цивилёвым, вступит в силу уже на этой неделе.
В пятницу, 3 июля, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение об отмене 14-дневной изоляции для тех, кто прилетает в регион из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Цивилёв. Live»
Изменение вступит в силу с 5 июля.
Напомним, 2 июля в Кемеровской области официально открыли пляжи.
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