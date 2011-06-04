Прилететь и выйти: в Кузбассе снят режим самоизоляции для прибывших из других регионов

Фото с сайта pixabay.com

Глава Кузбасса отменил двухнедельный карантин для пассажиров рейсов из ряда городов; документ, подписанный Сергеем Цивилёвым, вступит в силу уже на этой неделе.

В пятницу, 3 июля, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение об отмене 14-дневной изоляции для тех, кто прилетает в регион из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Цивилёв. Live»

Изменение вступит в силу с 5 июля.

Напомним, 2 июля в Кемеровской области официально открыли пляжи.