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Просто переехал: в Томске грузовик убил человека и покалечил ещё двоих

сегодня 14:53

Фото из социальной сети Facebook

В Томске сегодня днём грузовик убил молодого парня; ещё два человека пострадали.

В Томске грузовой автомобиль сегодня днём стал виновником гибели 18-летнего парня. Ещё два пешехода пострадали.

«Сегодня около 12 часов на улице Яковлева, 57, по предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Diesel, утратил контроль за движением и совершил наезд на дорожное ограждение и трёх пешеходов, после чего грузовик продолжил движение и совершил столкновение с двумя автомобилями Honda Fit и Kia Optima», – сообщили очевидцы в социальной сети Facebook.

«Он его просто переехал. Парень совсем молодой», – написали подписчики.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, 18-летний молодой человек, скончался на месте, двое других доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Напомним, в Новосибирске иномарка сбила пассажирский автобус.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Томская область
погиб пешеход
ДТП

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