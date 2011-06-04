Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Протестный регион: глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

сегодня 08:25

Фото администрации НАО

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил об отказе от слияния с Архангельской областью; население очень чувствительно отнеслось к этой теме.

В Ненецком автономном округе отказались от предполагаемого слияния с Архангельской областью. Такое заявление сделал глава региона.

«Тема объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области, которая вызвала протестные настроения и повлияла на отрицательный результат голосования по поправкам в Конституцию в НАО, закрыта, регионы не объединят», — заявил РБК врио главы НАО Юрий Бездудный.

Напомним, НАО стал единственным регионом России, где большинство избирателей проголосовало против поправок в Конституцию: 54,57% избирателей не поддержали изменения в основной закон, 44,42% проголосовали за.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

слияния и поглощения
НАО

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

119242
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
85573
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
75435
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
49847
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
40958
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
36798
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36273
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня