Протестный регион: глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

Фото администрации НАО

Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил об отказе от слияния с Архангельской областью; население очень чувствительно отнеслось к этой теме.

В Ненецком автономном округе отказались от предполагаемого слияния с Архангельской областью. Такое заявление сделал глава региона.

«Тема объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области, которая вызвала протестные настроения и повлияла на отрицательный результат голосования по поправкам в Конституцию в НАО, закрыта, регионы не объединят», — заявил РБК врио главы НАО Юрий Бездудный.

Напомним, НАО стал единственным регионом России, где большинство избирателей проголосовало против поправок в Конституцию: 54,57% избирателей не поддержали изменения в основной закон, 44,42% проголосовали за.