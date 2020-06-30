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Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову после смерти его отца

вчера 22:59

Фото "РБК"

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование бойцу (UFC) Хабибу Нурмагомедову; отец российского спортсмена скончался сегодня в возрасте 57 лет.

Президент Владимир Путин позвонил бойцу Хабибу Нурмагомедову по телефону и выразил соболезнования в связи с гибелью отца спортсмена. Об этом сообщает газета “Известия” со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов скончался в Московской больнице 3 июля в возрасте 57 лет.

Уточняется, что Путин был лично знаком с Нурмагомедовым-старшим. Президент встретился с Хабибом и его отцом в аэропорту перед вылетом из Дагестана в сентябре 2019 года. Встреча состоялась после турнира в Абу-Даби, где Хабиб отстоял титул чемпиона. Глава государства высоко оценил мастерство спортсмена и поздравил его с победой.

Напомним, 15 апреля Нурмагомедова старшего госпитализировали в Махачкале.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

Хабиб Нурмагомедов
коронавирус

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