Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

«Пьяная» гонка на гидроциклах: мужчина из Горно-Алтайска погиб на Телецком озере

сегодня 15:04

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Тело жителя Горно-Алтайска нашли на Телецком озере; в крови мужчины было 4,1 промилле алкоголя.

Мужчина из Горно-Алтайска погиб на Телецком озере после пьяной гонки на гидроциклах. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России.

Тело мужчины нашли в районе урочища Большие Чили. Выяснилось, что накануне мужчина отдыхал на озере в компании знакомых. Они катались на моторных лодках и гидроциклах, в какой-то момент один из отдыхающих пропал из виду. Самостоятельные поиски результатов не принесли.

Тело погибшего нашли в пяти километрах от стоянки отдыхающих. По предварительным данным, смерть наступила после полуночи.

В крови погибшего обнаружили наличие алкоголя – 4,1 промилле. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели человека.

Напомним, 30 июня в Алтайском крае в мотоцикл с двумя детьми врезался встречный автомобиль.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

МВД
Телецкое озеро

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120608
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
101635
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
77066
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55265
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41665
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
37180
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36335
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня