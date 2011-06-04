«Пьяная» гонка на гидроциклах: мужчина из Горно-Алтайска погиб на Телецком озере

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Тело жителя Горно-Алтайска нашли на Телецком озере; в крови мужчины было 4,1 промилле алкоголя.

Мужчина из Горно-Алтайска погиб на Телецком озере после пьяной гонки на гидроциклах. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России.

Тело мужчины нашли в районе урочища Большие Чили. Выяснилось, что накануне мужчина отдыхал на озере в компании знакомых. Они катались на моторных лодках и гидроциклах, в какой-то момент один из отдыхающих пропал из виду. Самостоятельные поиски результатов не принесли.

Тело погибшего нашли в пяти километрах от стоянки отдыхающих. По предварительным данным, смерть наступила после полуночи.

В крови погибшего обнаружили наличие алкоголя – 4,1 промилле. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели человека.

Напомним, 30 июня в Алтайском крае в мотоцикл с двумя детьми врезался встречный автомобиль.