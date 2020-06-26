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Ребёнок утонул в реке под Новосибирском

сегодня 17:53

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Несовершеннолетний утонул в водах реки Ини недалеко от Новосибирска; спасатели и медики уже прибыли на место.

Ребёнок утонул в реке Ине под Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба сообщества «Аварийно-спасательной службы НСО» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в районе СНТ «Иня-2». Спасатели и медики прибыли на место происшествия. Водолазы из Новосибирского ПСО готовятся к поиску тела ребёнка.

Уточняется, что очевидцы случившегося звонили в службу 112 в течение часа.

Напомним, 26 июня 9-летнего ребёнка унесло течением реки в Искитимском районе.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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