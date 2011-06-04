Регионы с самой высокой заболеваемостью раком назвали в Минздраве

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В российском Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью онкологическими заболеваниями; Сибири в списке нет.

Министерство здравоохранения России составило список регионов, где люди чаще всего болеют онкологическими заболеваниями. В списке лидеров нет регионов Сибири.

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

По данным ведомства, в регионе выявили 566,2 случая на 100 тысяч населения. Далее идут Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Также в число регионов с высокой заболеваемостью злокачественными новообразованиями вошли Орловская область (546,9), Ярославская область (543,4), Курская область (537,7), Ивановская область (534,2), а также Севастополь (532).

Реже всего раком болеют в Дагестане, где на 100 тысяч населения приходится 163,6 случая заболеваний. Сравнительно невысокие показатели наблюдаются в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

Напомним, в Новокузнецке хирурги удалили пациенте опухоль с волосами.