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Рекордная летальность: из-за смертей от коронавируса Новосибирская область вышла в лидеры в СФО

сегодня 10:33

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, ИЦК

Новосибирская область лидирует по показателю летальности в Сибирском федеральном округе; с начала пандемии в регионе умер 101 пациент с коронавирусом.

По индексу летальности от коронавируса Новосибирская область остаётся антилидером среди субъектов СФО. Этот показатель в регионе, где с начала пандемии умер 101 больной COVID-19, составляет 1,64 % – он выше не только окружных, но и общероссийских параметров. Об этом 3 июля сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Второе место среди «антилидеров», как и неделю назад, удерживает Красноярский край (1,49 %). Республика Тыва замыкает рейтинг, здесь самый низкий показатель – 0,06 %. Республика Алтай лишилась показателя нулевой летальности.

Как уточнили в ИЦК, общий показатель летальности в СФО за неделю возрос, однако он не превышает порог в единицу. 2 июля он составлял 0,98 %, что ниже общероссийского индекса.

СФО наряду с Уральским и Приволжским ФО входит в тройку федеральных округов с самыми низкими показателями летальности.

Сейчас в России остаётся два региона с полностью отсутствующей летальностью от COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область.

Напомним, накануне Билл Гейтс рассказал, о чём мечтает во время пандемии коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

коронавирус
СФО

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