Российский союз женщин выступил против радужного мороженого: председатель увидела пропаганду ЛГБТ
Фото "Подъём"
Представитель “Союза женщин России” пожаловалась на радужное мороженое президенту России; производитель кондитерского изделия ответил на жалобы сравнением с нацизмом.
Председатель “Союза женщин России” Екатерина Лахова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на мороженое с изображением радуги. Женщина считает, что дети России из-за радужных упаковок могут привыкнуть к цвету флага, который развивался на посольстве США. Об этом сообщает телеграм-канал “Подъём”.
Женщина считает, что дети России из-за радужных упаковок могут привыкнуть к цвету флага, который развивался на посольстве США.
Президент ответил, что пропаганду ЛГБТ необходимо контролировать, но только не агрессивно.
Вице-президент группы компаний “Чистая линия” (производитель мороженого “Радуга”) Армен Бениаминов, на продукцию которого пожаловалась Лахова, завил, что мороженое с радужной расцветкой имеет такое же отношение к ЛГБТ, как любое изображение орла к нацизму.
Он добавил, что мороженое с радужной расцветкой перестанут производить только в случае законодательного решения.
Стоит отметить, что 25 июня посольство США в Москве вывесило флаг с цветами радуги.
Напомним, ЛГБТ-активисты Новосибирска получают угрозы после флешмоба.
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