Российский союз женщин выступил против радужного мороженого: председатель увидела пропаганду ЛГБТ

Фото "Подъём"

Представитель “Союза женщин России” пожаловалась на радужное мороженое президенту России; производитель кондитерского изделия ответил на жалобы сравнением с нацизмом.

Председатель “Союза женщин России” Екатерина Лахова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на мороженое с изображением радуги. Женщина считает, что дети России из-за радужных упаковок могут привыкнуть к цвету флага, который развивался на посольстве США. Об этом сообщает телеграм-канал “Подъём”.

Женщина считает, что дети России из-за радужных упаковок могут привыкнуть к цвету флага, который развивался на посольстве США.

Президент ответил, что пропаганду ЛГБТ необходимо контролировать, но только не агрессивно.

Вице-президент группы компаний “Чистая линия” (производитель мороженого “Радуга”) Армен Бениаминов, на продукцию которого пожаловалась Лахова, завил, что мороженое с радужной расцветкой имеет такое же отношение к ЛГБТ, как любое изображение орла к нацизму.

Он добавил, что мороженое с радужной расцветкой перестанут производить только в случае законодательного решения.

Стоит отметить, что 25 июня посольство США в Москве вывесило флаг с цветами радуги.

Напомним, ЛГБТ-активисты Новосибирска получают угрозы после флешмоба.