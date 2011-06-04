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Россияне сказали, сколько денег им нужно для жизни

сегодня 08:35

ФОТО PIXABAY.COM

Средняя российская семья из трёх человек считает оптимальным ежемесячный доход в размере 85 тысяч рублей в месяц; более 20 % ориентируются на бюджет от 60 до 90 тысяч рублей.

Около 86 тысяч рублей необходимо ежемесячно семье из трёх человек для среднего уровня жизни в России. К таким выводам пришли организаторы опроса среди россиян — холдинг "Ромир", данные которого публикует РБК.

Ещё около 22 процентов опрошенных посчитали достаточным семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей, 21 процент респондентов — от 90 до 120 тысяч рублей.

По данным РБК, около 18% участников опроса утверждают, что готовы жить на 45-60 тысяч рублей в месяц. И только 4 % респондента заявили, что их устроил бы доход в размере 20-30 тысяч рублей в месяц.
Как отмечают эксперты, в этом году средний желаемый доход семьи оказался в России самым высоким за всё время наблюдения.
Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова назвала маленькой зарплату в размере 47 тысяч рублей.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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