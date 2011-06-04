Россияне сказали, сколько денег им нужно для жизни

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Средняя российская семья из трёх человек считает оптимальным ежемесячный доход в размере 85 тысяч рублей в месяц; более 20 % ориентируются на бюджет от 60 до 90 тысяч рублей.

Около 86 тысяч рублей необходимо ежемесячно семье из трёх человек для среднего уровня жизни в России. К таким выводам пришли организаторы опроса среди россиян — холдинг "Ромир", данные которого публикует РБК.

Ещё около 22 процентов опрошенных посчитали достаточным семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей, 21 процент респондентов — от 90 до 120 тысяч рублей.