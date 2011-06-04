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«Ругался матом и приставал к стюардессам»: авиадебошир из Омска поёдёт под суд

сегодня 21:01

53-летний мужчина шокировал неадекватным поведением пассажиров рейса Москва – Омск; против хулигана может быть возбуждено уголовное дело.

Следователи СУ на транспорте Омска решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении авиадебошира, летевшего из Москвы. Об этом сообщает издание «СуперОмск». Инцидент произошёл в четверг 2 июля.

Известно, что пьяный при посадке начал неадекватно себя вести. Он откровенно приставал к стюардессам, пытаясь трогать их за интимные места, хамил попутчикам, не реагировал на замечания, распускал руки в том числе против старшего бортпроводника и рвался в кабину пилота.

После того как лайнер приземлился в омском аэропорту, мужчине пришлось пообщаться сначала с сотрудниками транспортной полиции, а затем уже и со следователями.

В случае возбуждения уголовного дела за хулиганство на воздушном транспорте, авиадебоширу грозит до 5 лет колонии.

Напомним, 11 июня стало известно о том, что на авиадебошира, прилетевшего в новосибирский аэропорт Толмачёво, завели уголовное дело.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

авиадебошир
Омск

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