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Санатории в Белокурихе впервые запускают акции в сезон

сегодня 07:00

Фото предоставлено санаторием «Россия»

Курорт Белокуриха начал принимать отдыхающих уже в июне; некоторые санатории снизили цены на путёвки, а в июле объявили о выгодных акциях и новых скидках.

Такого лета ещё ни у кого не было. Самоизоляция, забравшая всю весну и первый солнечный месяц лета, по-настоящему утомила. Отсутствие возможности находиться в привычном ритме снизило сопротивляемость организма к заболеваниям, а эмоциональный фон стал более уязвимым. Особенно это коснулось пожилых людей – недостаток свежего воздуха, отсутствие возможности поправить здоровье в медицинских оздоровительных учреждениях, агрессивное информационное воздействие...

Поэтому открытие в июне курорта Белокуриха для многих стало радостным и долгожданным событием. Вырос спрос на приобретение путевок для родителей, поэтому некоторые санатории (например, санаторий «Россия») пошли навстречу и снизили стоимость путевок для гостей пенсионного возраста, а также объявили о выгодных акциях.

В настоящее время в санатории «Россия» действуют предложения, которых не было ни в одно лето! Впервые в самый пик туристического сезона здесь действует снижение цены на 10 % всем гостям пенсионного возраста! Сделайте такой подарок вашим близким, которые наверняка устали от длительной самоизоляции. Пусть ваши родные поправят своё здоровье, подышат полезным горным воздухом и загорят под ласковым алтайским солнцем! К тому же сейчас покупать путевки очень выгодно – в санаторно-курортных путевках количество процедур увеличилось на 30 %, но цена не изменилась.

В том случае, если вы хотите просто отдохнуть без лечения, то и здесь можно успеть воспользоваться предложением – теперь в стоимость путёвки на отдых входит первичный приём врача-терапевта для взрослых, врача-педиатра для детей или приём узкого специалиста. А туда включён классический ручной массаж.

И не забывайте о возможности поделиться скидкой – санаторий предоставляет снижение цены на путевки по картам почётного гостя как для держателя, так и для предъявителя.

Сейчас действительно большая концентрация хороших предложений – успевайте воспользоваться!

Санаторий «Россия»

Курорт Белокуриха

www.sanrussia.ru

8-800-250-3770

WhatsApp 8-913-236-2078

АО «Санаторий Рассия», ОГРН 1022200534784, Алтайский край, Белокуриха, ул. Славского, 34.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22–01004910 от 30.03.2018 выдана министерством здравоохранения Алтайского края.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

отдых
Белокуриха
санатории

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