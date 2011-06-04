«Сейчас налетят алкомородёры»: в Новосибирске перевернулся фургон с пивом

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Фургон с пивом опрокинулся в Кировском районе Новосибирска; после аварии бутылки с пенным выкатились прямо на проезжую часть.

Авария с участием фургона Ford Transit, который перевозил ёмкости с пивом, произошла в Новосибирске рядом с торговым городом «Левобережный». В результате аварии бутылки с пенным напитком выкатились на проезжую часть. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным очевидцев, Ford Transit получил удар в область водительской двери, после чего вылетел на обочину. Второй участник происшествия опрокинулся на правый бок.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сведения о возможных пострадавших уточняются.

Комментаторы в социальной сети довольно живо отреагировали на новость о ДТП.

«Сейчас налетят алкомородёры», «Свидетели уже все "в дрова"?», «Пятница. Только началась», – делятся замечаниями новосибирцы (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, в августе 2019 года в Кемеровской области перевернулась фура со свиньями.