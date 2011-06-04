Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

«Сейчас налетят алкомородёры»: в Новосибирске перевернулся фургон с пивом

сегодня 11:41

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Фургон с пивом опрокинулся в Кировском районе Новосибирска; после аварии бутылки с пенным выкатились прямо на проезжую часть.

Авария с участием фургона Ford Transit, который перевозил ёмкости с пивом, произошла в Новосибирске рядом с торговым городом «Левобережный». В результате аварии бутылки с пенным напитком выкатились на проезжую часть. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным очевидцев, Ford Transit получил удар в область водительской двери, после чего вылетел на обочину. Второй участник происшествия опрокинулся на правый бок.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сведения о возможных пострадавших уточняются.

Комментаторы в социальной сети довольно живо отреагировали на новость о ДТП.

«Сейчас налетят алкомородёры», «Свидетели уже все "в дрова"?», «Пятница. Только началась», – делятся замечаниями новосибирцы (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, в августе 2019 года в Кемеровской области перевернулась фура со свиньями.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

119730
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
92471
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
76244
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
52853
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41234
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
36857
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36296
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня