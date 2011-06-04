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Семья с ребёнком утонула в Кузбассе: первое фото с места трагедии

сегодня 19:57

Фото СКР/Pixabay

В Кемеровской области погибла семья из трёх человек; двое взрослых и ребёнок утонули в озере.

Три человека погибли на Красном озере в Кемеровской области. Как сообщает 3 июля региональное управление Следственного комитета, среди погибших был ребёнок – девочка девяти лет.

По версии следствия, инцидент произошёл, когда женщина пошла купаться с детьми. Она начала тонуть, а её сожитель, который бросился на помощь, не смог их спасти. Сообщается, что одного ребёнка спасти удалось. На кадрах видно, что на месте сейчас работают следователи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что купание могло происходить в несанкционированном месте.

«В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти людей», – сказали в пресс-службе Следкома.

Напомним, сегодня под Новосибирском утонул ребёнок.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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