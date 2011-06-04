Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Скатился не велосипеде в воду: раскрыты подробности трагической гибели ребёнка под Новосибирском

сегодня 20:34

Фото Pixabay

В Новосибирской области зафиксировали ещё одну гибель на воде; трагически погиб 9-летний ребёнок.

Девятилетний ребёнок погиб на воде в СНТ «Иня-2» Новосибирского района. Об этом 3 июля сообщает региональное управление Следственного комитета. По версии следствия, мальчик погиб, спустившись в воду на велосипеде.

«По предварительным данным, днем трое несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из детей решил скатиться на велосипеде в воду. В воде велосипед из-под ребенка выскользнул, а так как 9-летний мальчик не умел плавать -потерпевший утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело потерпевшего из водоема», — сказано в сообщении СК.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Ранее Сиб.фм сообщал о об этой трагедии. Тело ребёнка искали спасатели. Очевидцы утверждали, что не могли в течение часа дозвониться до службы 112.

Напомним, сегодня в Кузбассе утонула семья из трёх человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

121363
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
121278
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
77554
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55306
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
42170
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
37588
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36369
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня