Скатился не велосипеде в воду: раскрыты подробности трагической гибели ребёнка под Новосибирском

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В Новосибирской области зафиксировали ещё одну гибель на воде; трагически погиб 9-летний ребёнок.

Девятилетний ребёнок погиб на воде в СНТ «Иня-2» Новосибирского района. Об этом 3 июля сообщает региональное управление Следственного комитета. По версии следствия, мальчик погиб, спустившись в воду на велосипеде.

«По предварительным данным, днем трое несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из детей решил скатиться на велосипеде в воду. В воде велосипед из-под ребенка выскользнул, а так как 9-летний мальчик не умел плавать -потерпевший утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело потерпевшего из водоема», — сказано в сообщении СК.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Ранее Сиб.фм сообщал о об этой трагедии. Тело ребёнка искали спасатели. Очевидцы утверждали, что не могли в течение часа дозвониться до службы 112.

Напомним, сегодня в Кузбассе утонула семья из трёх человек.