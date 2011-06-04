«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Заксобрание Новосибирской области

Фото: пресс-служба РО партии «Справедливая Россия»

3 июля прошла конференция новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия»; участники выдвинули кандидатов в депутаты на выборы в Законодательное собрание региона.

В Заксобрание кандидаты выдвинуты по 35 одномандатным округам. Общеобластную часть списка возглавил председатель новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов.

Также в списке – депутат Заксобрания региона Александр Аксёненко и генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков. В целом кандидаты от партии выдвинуты по 24 территориальным группам.

«Справедливую Россию» на выборах в Новосибирске представляют совершенно разные кандидаты. Есть известные успешные предприниматели, чьи фамилии известны далеко за пределами нашего региона, есть представители общественности и простые люди труда. Это не только члены партии, в большинстве это люди, которые разделяют идеи «Справедливой России» и участвуют в проекте «Человек против системы». Нам удалось выдвинуться мощной командой, и я уверен, что мы добьёмся поставленных целей по количеству мандатов в Заксобрании региона», – рассказал председатель новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов.

На конференции присутствовал 21 представитель местных отделений партии, а также представитель избирательной комиссии Новосибирской области.

Как отметил депутат Госдумы РФ Александр Терентьев, к мероприятию региональное отделение партии готовилось почти весь год.

«Очень тщательный был подбор кандидатов. Мы внимательно наблюдали за тем, чтобы все люди, которые будут баллотироваться в законодательный и исполнительный органы власти, соответствовали программе "Справедливой России". И мы видим очень хороший результат, сильную команду, которая готова бороться за победу на выборах», – рассказал депутат Госдумы РФ Александр Терентьев, выступая перед участниками конференции.

Следующая конференция партии состоится уже 10 июля. На ней выдвинут кандидатов на выборы в муниципальные районы области, а также в сельские и поселковые советы.

18 июля будут официально подведены промежуточные итоги проекта «Человек против системы».