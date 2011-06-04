Суровые кузбасские леди: девушка на «Жигулях» протаранила поезд

Фото УТ МВД РФ по СФО

В Кемеровской области нетрезвая компания на отечественном автомобиле врезалась в поезд; за рулём «шестёрки» была дама.

Вечером 2 июля на перегоне станций Новокузнецк – Зеньково машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. На путях оказался седан ВАЗ-2106. Столкновения избежать не удалось, «Жигули» получили значительные механические повреждения.

«Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что 27-летняя женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в салоне находились 29-летний владелец автомобиля и 24-летняя женщина. Все трое распивали спиртные напитки, а затем поехали кататься. Двигаясь по полевой дороге вдоль железнодорожного пути, водитель не справилась с управлением, и ВАЗ выбросило на рельсы», – говорится в сообщении УТ МВД СФО.













В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка. Покорёженный автомобиль убрали с путей в течение час.

Напомним, в конце мая движение по Транссибу было заблокировано из-за схода состава.