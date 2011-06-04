Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Суровые кузбасские леди: девушка на «Жигулях» протаранила поезд

сегодня 16:16

Фото УТ МВД РФ по СФО

В Кемеровской области нетрезвая компания на отечественном автомобиле врезалась в поезд; за рулём «шестёрки» была дама.

Вечером 2 июля на перегоне станций Новокузнецк – Зеньково машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. На путях оказался седан ВАЗ-2106. Столкновения избежать не удалось, «Жигули» получили значительные механические повреждения.

«Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что 27-летняя женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в салоне находились 29-летний владелец автомобиля и 24-летняя женщина. Все трое распивали спиртные напитки, а затем поехали кататься. Двигаясь по полевой дороге вдоль железнодорожного пути, водитель не справилась с управлением, и ВАЗ выбросило на рельсы», – говорится в сообщении УТ МВД СФО.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка. Покорёженный автомобиль убрали с путей в течение час.

Напомним, в конце мая движение по Транссибу было заблокировано из-за схода состава.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Кузбасс
авария
поезд

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120608
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
101635
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
77066
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55265
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41665
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
37180
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36335
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня