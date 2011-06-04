Не стесняйтесь торговаться: где и за сколько купить ягоды в Новосибирске - обзор цен

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске на стихийных прилавках и организованных точках продаж на рынках появились продавцы ягод; купить клубнику, смородину или малину можно от 130 рублей за стакан.

Главный хит сезона – клубнику – можно купить практически на любой остановке у бабушек или на рынках. Цены от места к месту разные, однако в одной и той же точке продавцы предпочитают не сбивать цены друг у друга. Сиб.фм изучил, где и по какой цене можно приобрести свежий урожай ягод.

Клубника

Эту суперпопулярную ягоду можно купить практически на любой остановке. Однако с каждым годом она всё дороже и дороже. На улице Геодезической возле метро «Студенческая» можно купить стаканчики за сумму от 130 рублей. Также там продаются коробки по 350 рублей. За среднего размера ведёрко хотят 500 рублей.











На Центральном рынке коробка садовой клубники («Виктории») может стоить и 200, и 400, и 500 рублей, в зависимости от качества и размера ягод. За ведёрко клубники просят 800 рублей.

Коробочка земляники стоит 250-400 рублей, а за литр отборной лесной ягоды хотят 800 рублей.





Малина

На метро «Студенческая» стакан малины стоит 130 рублей, коробка – от 150.











На Центральном рынке фасовка ягоды разнообразнее. Стаканчик продают за 150, маленькое ведёрко – 250 рублей, большое – за 500. Два литра можно взять за 600 рублей, один – за 350. Стоимость коробки начинается от 200 рублей.

Вишня











У продавцов Центрального рынка мелкие ягоды вишни можно приобрести за 100-130 рублей за литр, крупные – за 250-300 рублей/литр.

Черная смородина

На рядах Центрального рынка литр чёрной смородины отдают за 150 рублей. Часть продавцов продаёт её в коробках или ведёрках по 200 рублей. Цена на большие вёдра начинается от 400 рублей, в зависимости от размера ягод.







Красная смородина

Красная смородина встречается реже чёрной и стоит дороже. На «Студенческой» пол-литра красной смородины стоит 150 рублей. Если повезёт, можно найти коробочку за 100 рублей. На Центральном рынке за ведёрко средних размеров хотят 400 рублей.

Также у некоторых продавцов можно найти белую и ежевику, чернику, крыжовник, жимолость.













Учитывая, как много ягоды можно найти, покупатели стоят перед нелёгким выбором: купить свежий урожай сейчас и, возможно, переплатить, или подождать, пока схлынет ажиотаж и упадут цены. Но всегда есть риск, что сезон закончится и любимых природных лакомств не найдёшь уже ни по какой цене. Поэтому рекомендуем отправиться на рынки, закупиться витаминами и смело торговаться.

Напомним, 2 июля Сиб.фм опубликовал карту ягодных мест в Новосибирской области.