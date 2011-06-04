Томску присвоено звание «Город трудовой доблести»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Томску звания «Город трудовой доблести»; в списке также Новосибирск, Омск, Новокузнецк и Иркутск.

В России приняли закон об установлении почётного звания «Город трудовой доблести». Оно необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, сообщали в Кремле.

Два десятка российских городов получили это почётное звание. Пять из них – в Сибири. Это Новосибирск, Томск, Омск, Новокузнецк и Иркутск.

2 июля, на официальном портале правовой информации поздним вечером по Москве был опубликован указ президента о присвоении почетного звания всем претендующим на него 20 городам.

«Присвоить почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю», — сообщается в тексте документа.

Как сказано в указе, звания присвоены городам за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, «обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Напомним, в Новосибирске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» вечером 2 июля прогремел салют.