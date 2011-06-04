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Трагедия на Красном озере в Кузбассе: семья с ребёнком утонула на глазах у очевидцев

сегодня 18:09

Фото с сайта pixabay.com

Три человека утонули 3 июня в озере Красное Кемеровской области; среди погибших – девятилетняя девочка.

Кемеровские следователи начали проверку по факту гибели 3 июля троих человек на Красном озере в Кузбассе. В водоёме утонули 40-летний мужчина, его 45-летняя сожительница и девочка 9 лет, ещё одного ребенка удалось спасти. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По версии следствия, днём семья отдыхала на берегу озера Красное. Женщина с детьми пошла купаться. Мужчина увидел, что они тонут, попытался их спасти, однако стал тонуть сам. Очевидцы смогли вытащить из воды 9-летнего мальчика, остальных спасти не удалось.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили тела утонувших.

Как уточнили в следственном ведомстве, погибшие купались в несанкционированном месте.

«В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти людей», – сказали в пресс-службе Следкома.

Напомним, сегодня под Новосибирском утонул ребёнок.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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