Трагедия в Нарьян-Маре ничему не научила: детский сад в Новосибирске работал без тревожной кнопки

Фото Сиб.фм

В Новосибирске детский сад работал с неполноценной системой безопасности; в случае нападения сотрудники не смогли бы оперативно вызвать помощь.

Новосибирский детский сад «Жарки» на протяжении долгого времени работал без тревожной кнопки. Об этом 3 июля сообщается на сайте Калининского районного суда. С соответствующим требованием выступил прокурор Калининского района.

«02.07.2020 года удовлетворены исковые требования прокурора Калининского района г. Новосибирска к частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «ЖАРКИ» о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства антитеррористической защищенности объекта», — сказано на сайте суда.

Детский сад обязан установить тревожную кнопку, которая будет передавать сигнал в случае необходимости в Росгвардию. Известно, что учреждение начало работу в 2011 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в прошлом году в детском саду Нарьян-Мара (Ненецкий АО) произошла трагедия. Тогда неизвестный мужчина пробрался в здание, прошёл мимо охраны и убил маленького ребёнка. В отношении руководства учреждения возбуждено дело о халатности — трагедию можно было предотвратить при соблюдении мер безопасности.

Напомним, осенью прошлого года Сиб.фм проверил детские сады на безопасность — выяснилось, что попасть в них можно без проблем.