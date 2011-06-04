Травников возложил цветы к памятнику «Единство фронта и тыла» в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор почтил память всех тружеников промышленности и сельского хозяйства, которые работали в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны; Андрей Травников возложил цветы к Вечному огню и к памятнику «Единство фронта и тыла» на Монументе Славы.

Накануне Новосибирск в числе других 20 городов нашей страны был удостоен высокого звания «Город трудовой доблести» Российской Федерации. Андрей Травников поблагодарил всех новосибирцев за то, что они поддержали инициативу выдвижения кандидатуры Новосибирска на соискание этого звания.

«Эмоции самые радостные, это долгожданное известие. Присвоение звания Новосибирску входит в череду знаменательных событий, которые продолжаются с начала Года памяти и славы. Я разделяю радость не только с новосибирцами – жителями города и области. Я разделяю эту радость вместе с жителями всех 20 городов, которым присвоено звание "Город трудовой доблести" Российской Федерации», – отметил губернатор.

Вместе с губернатором цветы к Вечному огню и памятнику возложили полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Напомним, инициатива о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» была одобрена в январе 2020 года на заседании областного оргкомитета «Победа». В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин внёс законопроект, которым было предложено установить в нашей стране почётное звание «Город трудовой доблести».

В Новосибирской области эту инициативу поддержали трудовые коллективы, общественные организации, ветеранские организации города и области, политические и патриотические силы, местное самоуправление. Во время голосования по поправкам в Конституцию эту инициативу поддержали более 500 тысяч жителей региона.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В городе, удостоенном такого звания, будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города – с упоминанием о высоком звании Города трудовой доблести.

Напомним, место для стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске пока не определено, читатели Сиб.фм могут предлагать свои варианты в опросе.