ТВ-3 приглашает новосибирцев показать своих лучших в мире собак: стартовал кастинг в дог-шоу «Лучший пёс»

Фото предоставлено телеканалом ТВ-3

2 июля, в Международный день собак, на ТВ-3 стартовал кастинг в новое дог-шоу «Лучший пёс», премьера которого состоится в новом телесезоне; в нём не имеют значения породы и родословные, дипломы и медали, а также любые знаки отличия с собачьих выставок, здесь смотрят только на подлинные чувства, которые связывают собаку и её владельца, и их уникальные взаимоотношения.

Как отмечают авторы проекта, это шоу – проверка того, как хорошо вы знаете свою собаку, и насколько хорошо она на самом деле знает вас. Это шоу про любовь и взаимопонимание.

Чтобы принять участие в отборе, заполните онлайн-анкету и снимите видео со своей собакой продолжительностью до 3-х минут с рассказом о вашей дружбе, интересных случаях, любимых играх и т. д. Кастинг продлится со 2 июля по 16 августа, а по его окончании жюри и продюсеры ТВ-3 выберут 48 пар, которые снимутся в программе «Лучший пёс». 15 самых харизматичных участников кастинга получат ценные призы от генерального партнёра проекта, компании «Бравекто», обеспечивающей защиту от блох и клещей. Победителей выберет жюри и зрители, которые получат возможность голосовать за лучших на странице проекта.

А ещё в Международный день собак ТВ-3 анонсирует «ВКонтакте» познавательный сериал по воспитанию четвероногих. Специалисты по коррекции поведения собак специально для ТВ-3 и «ВКонтакте» запишут 5 серий о том, как с любовью приучить собаку к самым важным командам. А тем подписчикам, кто расскажет на своих страницах «ВКонтакте» и Instagram истории про свою дружбу с собаками, отметив аккаунт ТВ-3 и поставив хештеги #ЛучшийПесТВ3 и #МеждународныйДеньСобак, достанутся подарки и сувениры от канала.

«Лучший пёс» – это большое, весёлое и согревающее сердце студийное дог-шоу канала ТВ-3, в котором четыре команды в составе собаки и её хозяина участвуют в трёх конкурсах на выбывание и борются за победу, демонстрируя, как хорошо они знают и понимают друг друга. Это шоу про любовь, которая не знает фальши, и отношения, способные справиться с любой полосой препятствий!

Напомним, этим летом в Новосибирске прошёл кастинг для участия в последнем сезоне шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.