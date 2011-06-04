Убитые коронавирусом: за сутки в России скончались 176 пациентов с COVID-19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

176 летальных исходов пациентов с подтверждённым коронавирусом зафиксировано в России за прошедшие сутки; с начала пандемии COVID-19 унёс жизни почти 10 тысяч человек.

За сутки в России скончались 176 пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция". Всего за время пандемии зафиксировано 9 859 летальных исходов. Об этом 3 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, за последние 24 часа заражение коронавирусом подтвердилось ещё почти у 7 тысяч человек.

Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 667 883 случаев заражения коронавирусом.