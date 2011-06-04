Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Убитые коронавирусом: за сутки в России скончались 176 пациентов с COVID-19

сегодня 14:41

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

176 летальных исходов пациентов с подтверждённым коронавирусом зафиксировано в России за прошедшие сутки; с начала пандемии COVID-19 унёс жизни почти 10 тысяч человек.

За сутки в России скончались 176 пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция". Всего за время пандемии зафиксировано 9 859 летальных исходов. Об этом 3 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, за последние 24 часа заражение коронавирусом подтвердилось ещё почти у 7 тысяч человек.

Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 667 883 случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120347
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
98300
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
76822
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55252
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41486
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
37033
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36324
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня