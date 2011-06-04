Указ о внесении поправок в Конституцию подписал Путин
Фото с сайта kremlin.ru
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию; изменения начнут действовать с 4 июля.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Поправки вступают в силу с 4 июля. Стоит отметить, что голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля.
Центризбирком утвердил результаты голосования: внесение поправок поддержали почти 58 миллионов россиян (77,92 %), против – около 16 млн граждан (21,27 %). Итоговая явка по стране – 67,97 %.
Путин поблагодарил всех россиян за поддержку и оказанное доверие после подведения итогов голосования.
Напомним, 1 июля голосование Путина по Конституции попало на видео.
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