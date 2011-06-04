Указ о внесении поправок в Конституцию подписал Путин

Фото с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию; изменения начнут действовать с 4 июля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поправки вступают в силу с 4 июля. Стоит отметить, что голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля.

Центризбирком утвердил результаты голосования: внесение поправок поддержали почти 58 миллионов россиян (77,92 %), против – около 16 млн граждан (21,27 %). Итоговая явка по стране – 67,97 %.

Путин поблагодарил всех россиян за поддержку и оказанное доверие после подведения итогов голосования.

Напомним, 1 июля голосование Путина по Конституции попало на видео.