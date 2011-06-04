Умер заражённый коронавирусом отец Хабиба Нурмагомедова
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова скончался от COVID-19; его лечение началось 15 апреля с госпитализации в Махачкале.
Абдулманап Нурмагомедов – отец российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова скончался. Об этом сообщает газета «Известия».
После госпитализации в Махачкале 15 июля у Нурмагомедова-старшего диагностировали пневмонию. Мужчина сдал тест на коронавирус, но о результатах не сообщалось.
Информация о пребывании Нурмагомедова-старшего в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы появилась 13 мая. Известно, что он впадал в кому.
Отца российского спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 18 мая. В тот же день Хабиб Нурмагомедов подтвердил наличие коронавируса у своего отца.
Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес заявлял 18 июня, что отец спортсмена вылечился от инфекции.
Напомним, 7 марта Хабиб Нурмагомедов пнул со сцены чемпионский пояс Фергюсона.
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