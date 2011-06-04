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Умер заражённый коронавирусом отец Хабиба Нурмагомедова

сегодня 19:21

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова скончался от COVID-19; его лечение началось 15 апреля с госпитализации в Махачкале.

Абдулманап Нурмагомедов – отец российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова скончался. Об этом сообщает газета «Известия».

После госпитализации в Махачкале 15 июля у Нурмагомедова-старшего диагностировали пневмонию. Мужчина сдал тест на коронавирус, но о результатах не сообщалось.

Информация о пребывании Нурмагомедова-старшего в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы появилась 13 мая. Известно, что он впадал в кому.

Отца российского спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 18 мая. В тот же день Хабиб Нурмагомедов подтвердил наличие коронавируса у своего отца.

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес заявлял 18 июня, что отец спортсмена вылечился от инфекции.

Напомним, 7 марта Хабиб Нурмагомедов пнул со сцены чемпионский пояс Фергюсона.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

Хабиб Нурмагомедов
коронавирус

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