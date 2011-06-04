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В Москве скончались ещё 34 пациента с коронавирусом

сегодня 07:20

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Москве число новых случаев коронавируса за сутки составило 662 человека; за сутки умерли ещё 34 пациента.

В столице подтверждено 662 новых случая заражения коронавируса. Это примерно в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, 7 мая, когда было зафиксировано 6703 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе.

Среди новых выявленных случаев:

🔹42,9% — от 18 до 45 лет

🔹31,6% — от 46 до 65 лет

🔹11,6% — от 66 до 79 лет

🔹4,2% — старше 80 лет

🔹9,7% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, в Новосибирске на утро 3 июля выявлено 6177 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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