В Москве скончались ещё 34 пациента с коронавирусом
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Москве число новых случаев коронавируса за сутки составило 662 человека; за сутки умерли ещё 34 пациента.
В столице подтверждено 662 новых случая заражения коронавируса. Это примерно в 10 раз меньше, чем на пике эпидемии, 7 мая, когда было зафиксировано 6703 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Среди новых выявленных случаев:
🔹42,9% — от 18 до 45 лет
🔹31,6% — от 46 до 65 лет
🔹11,6% — от 66 до 79 лет
🔹4,2% — старше 80 лет
🔹9,7% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, в Новосибирске на утро 3 июля выявлено 6177 случаев коронавируса.
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