Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

В Новосибирске реконструируют путепровод с трамвайными путями

сегодня 17:22

Фото с сайта pixabay.com

Путепровод над улицей Ипподромской в Новосибирске реконструируют; улица Зыряновская станет новой автострадой в городе.

Запланирована реконструкция путепровода над улице Ипподромской в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Строители намерены поднять пролёты на 1,2 метра, а сам путепровод расширить до 28 метров.

Монтаж правого пролётного строения путепровода начнётся с 30 июля. Из-за этого на улице Ипподромской в течение двух недель будет сужен проезд, а движение в ночное время перекроют.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, путепровод позволит расширить улицу Зыряновскую до четырёх полос, что приведёт к формированию новой автострады в городе. Также на улице сохранится трамвайная линия и будет обустроен тротуар.

Напомним, 8 июня мэр Новосибирска рассказал о строительстве новой набережной.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

строительство
путепровод

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

120836
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
103784
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
77258
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
55284
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
41822
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля – публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде
37325
Снова три смерти и сотня заболевших – коронавирус в Новосибирске: сообщение штаба на 13:00 1 июля
36350
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня