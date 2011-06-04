В Новосибирске реконструируют путепровод с трамвайными путями
Фото с сайта pixabay.com
Путепровод над улицей Ипподромской в Новосибирске реконструируют; улица Зыряновская станет новой автострадой в городе.
Запланирована реконструкция путепровода над улице Ипподромской в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Строители намерены поднять пролёты на 1,2 метра, а сам путепровод расширить до 28 метров.
Монтаж правого пролётного строения путепровода начнётся с 30 июля. Из-за этого на улице Ипподромской в течение двух недель будет сужен проезд, а движение в ночное время перекроют.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, путепровод позволит расширить улицу Зыряновскую до четырёх полос, что приведёт к формированию новой автострады в городе. Также на улице сохранится трамвайная линия и будет обустроен тротуар.
Напомним, 8 июня мэр Новосибирска рассказал о строительстве новой набережной.
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