В Новосибирске реконструируют путепровод с трамвайными путями

Фото с сайта pixabay.com

Путепровод над улицей Ипподромской в Новосибирске реконструируют; улица Зыряновская станет новой автострадой в городе.

Запланирована реконструкция путепровода над улице Ипподромской в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Строители намерены поднять пролёты на 1,2 метра, а сам путепровод расширить до 28 метров.

Монтаж правого пролётного строения путепровода начнётся с 30 июля. Из-за этого на улице Ипподромской в течение двух недель будет сужен проезд, а движение в ночное время перекроют.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, путепровод позволит расширить улицу Зыряновскую до четырёх полос, что приведёт к формированию новой автострады в городе. Также на улице сохранится трамвайная линия и будет обустроен тротуар.

Напомним, 8 июня мэр Новосибирска рассказал о строительстве новой набережной.