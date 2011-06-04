Вице-мэр Новосибирска назвала возможное место для стелы Города трудовой доблести

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм, со страницы Анны Терешковой в Facebook

В ближайшем будущем в Новосибирске появится объект в честь присвоения городу почётного звания; вице-мэр города Анна Терешкова предположила, где он может быть установлен.

2 июля Новосибирску присвоен статус «Город трудовой доблести». Такое решение принял президент России Владимир Путин. Помимо Новосибирска такое звание получили ещё 19 городов страны.

Присвоение этого почётного статуса приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы.

Согласно законопроекту, после присвоения звания местные власти должны установить стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента Владимира Путина. В ближайшее время такая стела появится и в Новосибирске. Где и когда, пока неясно.

В пятницу, 3 июля, мэр города Анатолий Локоть попросил новосибирцев подсказать место установки объекта в честь присвоения Новосибирску высокого звания.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова пояснила корреспонденту Сиб.фм, что пока у городских властей нет понимания, будет ли единый дизайн для объекта, который распространится на города, которым присвоен титул, или городские власти будут вправе разрабатывать свой дизайн.

«Вполне логично, если бы стела появилась возле транспортной развязки, где нет подземных коммуникаций. В зависимость от размеров объекта мы подберём соответствующую площадку и предложим горожанам сделать выбор», – заключила вице-мэр.

Напомним, 1 июля за присвоение почётного звания Новосибирску проголосовали более 500 тысяч человек.