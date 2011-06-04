«Вклад в воспитание»: в Новосибирске шоу светомузыкального фонтана будут проходить под песни военных лет

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске торжественно открыли фонтан в Центральном парке; всё лето световое представление будет проходить под музыкальный аккомпанемент.

Сегодня, 3 июля, в Центральном парке Новосибирска состоялось торжественное открытие светомузыкального фонтана под музыку военных лет. Мероприятие было приурочено к присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

«Вчера состоялось историческое событие. Это очень справедливое решение о присвоении городу звания Города трудовой доблести. На самом деле Новосибирск получил пять лет назад это звание, но это была инициатива общественной организации. Вчера было принято решение на государственном уровне. Президент России подписал указ о присвоении высокого звания», – рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время запуска фонтана.

По словам главы города, с инициативой о присвоении такого статуса выступили ветераны ВОВ. Локоть отметил, что во время войны переселенцы и коренные жители совершили настоящий трудовой подвиг.

«Сюда переехали десятки предприятий, которые занимались оборонной тематикой. Трудовые коллективы были эвакуированы в очень тяжёлые условия. Люди жили в землянках и работали без выходных, чтобы обеспечить фронт. Только за 1941 год Новосибирск вырос в 1,5 раза. В основном это были женщины и дети, потому что мужчины были призваны на фронт», – рассказал Локоть.

В соответствии с законом после присвоения звания в городе будет установлена стела в память о военном подвиге новосибирцев. В ближайшее время будет выбрана площадка для памятника.

С 3 июля отдыхающие и прохожие теперь могут услышать в парке военные песни. Как отметил заместитель Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных, все композиции выбрали горожане.

«Пока фонтан не работал, мы с мэрией проводили опрос, какие песни хотят слышать жители возле него. Горожане выбрали всем нам известные песни: “Катюшу”, “Славянку”, "День победы". Это наш вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Как вы видите, молодые люди, дети наслаждаются фонтаном. Это наш небольшой вклад в празднование Великой Победы», – рассказал Безматерных.

Помимо песен настроена специальная программа, в рамках которой каждый день в 20:00 будет проходить световое шоу.

Как сообщил Анатолий Локоть, в этом году в связи с пандемией запуск фонтанов перенесли на более поздний срок. Однако он видит, что фонтан в Центральном парке стал настоящим местом притяжения.

«Мы получили этот подарок от Сбербанка, профинансировавшего проект. Я переживал, как он перезимует, всё ли в порядке, но всё прошло идеально. Кроме того, Сбербанк сделал ещё один шаг – записал мелодии, песни, посвящённые ВОВ. Светомузыкальный фонтан становится привлекательным местом для горожан, и к середине дня тут нет отбоя», – подчеркнул мэр Новосибирска.

Как ранее писал Сиб.фм, светомузыкальный фонтан открыли в 2019 году. Стоимость нового объекта в Центральном парке составила более 130 миллионов рублей. Сбербанк стал спонсором большей части бюджета проекта. В торжественном открытии участвовали председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.

Сбор подписей за право присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» проходил в регионе с 25 июня по 1 июля. В четверг, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Новосибирск вошёл в двадцатку городов, которые получили этот статус.

Напомним, 2 июля в Новосибирске запустили салют в честь присвоения нового звания.