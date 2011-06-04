Власти Новосибирска хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Фото Виталия Ягодина/Сиб.фм
Власти Новосибирска намерены выпустить законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах; предполагается, что изменения коснутся заведений, которые не соблюдают требования законодательства и санитарные нормы.
Министерство промышленности и торговли Новосибирской области подготовило законопроект, ограничивающий работы заведений общепита с круглосуточной продажей алкоголя в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Агентство ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова пишет, что местные жители регулярно жалуются на “псевдообщепиты”, которые находятся в жилых домах и круглосуточно торгуют алкоголем.
По мнению Гончарова, предприниматели лукавят, когда ставят в своём магазине один пластиковый стол и стулья, чтобы заведение можно было называть “общепитом”.
Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на ближайшей сессии заксобрания региона 9 июля. Предлагается увеличить площадь зала обслуживания посетителей до 50 метров, отметил Гончаров.
Напомним, 30 апреля мэр Новосибирска опроверг информацию об ограничениях на торговлю алкоголем.
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