Власти Новосибирска хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

Фото Виталия Ягодина/Сиб.фм

Власти Новосибирска намерены выпустить законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах; предполагается, что изменения коснутся заведений, которые не соблюдают требования законодательства и санитарные нормы.

Министерство промышленности и торговли Новосибирской области подготовило законопроект, ограничивающий работы заведений общепита с круглосуточной продажей алкоголя в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Агентство ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова пишет, что местные жители регулярно жалуются на “псевдообщепиты”, которые находятся в жилых домах и круглосуточно торгуют алкоголем.

По мнению Гончарова, предприниматели лукавят, когда ставят в своём магазине один пластиковый стол и стулья, чтобы заведение можно было называть “общепитом”.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на ближайшей сессии заксобрания региона 9 июля. Предлагается увеличить площадь зала обслуживания посетителей до 50 метров, отметил Гончаров.

Напомним, 30 апреля мэр Новосибирска опроверг информацию об ограничениях на торговлю алкоголем.