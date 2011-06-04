Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе

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Российские семьи с детьми до 16 лет уже дважды получили выплату от государства в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса; родители просят Путина выдать деньги в третий раз.

Родители детей в возрасте до 16 лет просят президента Владимира Путина об очередной порции материальной помощи. Получив выплату в размере 10 тысяч рублей в июне и июле, семьи предлагают зачислить средства и в третий раз – накануне учебного года.

В комментарии под новостью о начале выплат пособий читательница Татьяна благодарит главу государства за поддержку и намекает, что для очередной денежный транш оказался бы очень кстати.

«Если бы ещё и в августе выдали, это было бы очень хорошо», – пишет женщина.

С ней солидарна и ещё одна сибирячка — Валентина.

«Владимир Владимирович, дай вам бог здоровья. Деньги очень кстати. Но для подготовки ребенка к школе ещё столько нужно потратить», – просит читательница.

Как ранее писал Сиб.фм, первое пособие в размере 10 тысяч рублей семьи с детьми от 3 до 16 лет в России получили в июне. После этого, с 1 июля на счета родителей детей от 0 до 16 лет повторно была зачислена такая же сумма. Выплата пособий всё ещё продолжается, деньги поступают на счета по мере обработки Пенсионным фондом РФ заявлений от граждан. Документы на выплату будут приниматься вплоть до октября.

Напомним, в сети набирает популярность петиция родителей, которые требуют распространить действие «путинских пособий» на детей до 18 лет.